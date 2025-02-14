Муртазалиев — о реванше Бивола и Бетербиева: «Думаю, будет отличный бой»

Российский боксер Бахрам Муртазалиев не смог назвать фаворита в поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«50 на 50. Отличный получился первый бой. Думаю, такой же будет и второй. Равные соперники. Будет интересно, что будет в реванше», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Бой между спортсменами за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 22 февраля.

На счету Бивола 23 победы и одно поражение. Бетербиев остается непобежденным боксером, в его активе 21 победа.