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Сегодня, 05:48

Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянин Бахрам Муртазалиев в боксерском вечере в немецком Фалькензе одержал победу над Джека Кулькая из Германии за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг.

В двенадцатираундовом поединке Муртазалиев победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Титул стал вакантным после того, как в ноябре 2023 года американец Джермелл Чарло отказался от поединка с Муртазалиевым и был лишен титула чемпиона мира IBF.

На счету 31-летнего Муртазалиева 22 побед, из которых 16 — нокаутом.

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