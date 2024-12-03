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Сегодня, 13:10

Лебедев — о реванше Бивола с Бетербиевым: «Для Дмитрия это отличный шанс доказать, что решение судей в первом бою было ошибочным»

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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«Это будет классный, потрясающий бой, в котором будут расставлены все точки. Очень хорошо, что оба согласились на реванш, и мы сможем его увидеть. Не факт, что Бивол сможет отыграться за прошлое поражение, но все равно для Дмитрия это отличный шанс доказать, что решение судей в первом бою было ошибочным. В том бою, кому бы руку ни подняли, у любого были бы вопросы, ведь Артур с Дмитрием очень близки», — сказал Лебедев «СЭ».

Артур Бетербиев. Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

(Денис Сафронов)

Бокс
Артур Бетербиев
Денис Лебедев
Дмитрий Бивол
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