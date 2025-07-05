5 июля 2025, 20:30

Даниэль Дюбуа против Александра Усика: дата проведения боя-реванша

Даниэль Дюбуа подерется с Александром Усиком в июле
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Бой-реванш британца Даниэля Дюбуа и украинца Александра Усика состоится в ночь с 19 на 20 июля. Вечер бокса состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), поединок ожидается после полуночи 20 июля по московскому времени. Формат — 12 раундов по три минуты.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

В первом поединке между боксерами Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. За карьеру в профессиональном боксе Даниэль одержал 22 победы (21 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, WBA-Super, The Ring и IBO. Александр в профессиональном рекорде имеет 23 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
