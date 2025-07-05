Даниэль Дюбуа против Александра Усика: дата проведения боя-реванша

Бой-реванш британца Даниэля Дюбуа и украинца Александра Усика состоится в ночь с 19 на 20 июля. Вечер бокса состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), поединок ожидается после полуночи 20 июля по московскому времени. Формат — 12 раундов по три минуты.

В первом поединке между боксерами Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. За карьеру в профессиональном боксе Даниэль одержал 22 победы (21 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, WBA-Super, The Ring и IBO. Александр в профессиональном рекорде имеет 23 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения.