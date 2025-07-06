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Александр Усик против Даниэля Дюбуа: дата проведения боя-реванша

Александр Усик подерется с Даниэлем Дюбуа в ночь на 20 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа пройдет в ночь с 19 на 20 июля. Вечер бокса состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), поединок ожидается после полуночи 20 июля по московскому времени. Формат — 12 раундов по три минуты.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

В первом поединке между боксерами Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, WBA-Super, The Ring и IBO. Александр в своем профессиональном рекорде имеет 23 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. За карьеру в профессиональном боксе Даниэль одержал 22 победы (21 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

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