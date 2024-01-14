Боб Арум: «Бетербиев будет готов к бою с Биволом через три месяца после Рамадана»

Поединок Бетербиева и Бивола может состояться в июле-августе 2024 года

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что поединок чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) может состояться в июле-августе.

«Боб Арум говорит, что Артур Бетербиев будет готов к бою с Дмитрием Биволом «через три месяца после Рамадана», что означает, что бой Бетербиев — Бивол, скорее всего, состоится в июле-августе», — пишет IFL TV в соцсетях.

Рамадан начнется 10 марта и продлится до 9 апреля. Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.