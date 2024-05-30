Бивол — о снятии с боя Бетербиева: «Ни злости, ни разочарования»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал, какие эмоции испытал, узнав о снятии с боя чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

— Я сонный был, это было 3 часа ночи. Ни злости, ни разочарования. Какое-то такое состояние... ну, че поделать, надо идти вперед — дальше.

— А ты удивился снятию Бетербиева?

— Честно — не особо удивился. Не прям так удивился. Это спорт, тут часто бывает подобное. Тем более у Артура Бетербиева такое не в первый раз. Травмы, они реально бывают, от этого никто не застрахован. У меня у самого бывает, что-то одно болит, то другое.

Бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Бивол подерется с Маликом Зинадом (22-0) 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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