Джейк Пол возглавит шоу в Дубае 24 декабря после годичного отсутствия из-за перелома челюсти

Американский блогер и боксер Джейк Пол проведет следующий поединок 24 декабря в Дубае, информирует Reuters. Для 29-летнего спортсмена это будет первый выход на ринг более чем за год после тяжелого поражения от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Пол возглавит боксерское шоу в канун Рождества. Имя его соперника пока не объявлено.

Последний раз американец дрался 19 декабря прошлого года в Майами. В шестом раунде Джошуа нокаутировал Пола, сломав ему челюсть в двух местах. Блогеру потребовалось несколько операций, которые провели в декабре и феврале.

Пол подчеркнул, что поражение не повлияло на его уверенность в собственных силах.

«Я годами доказывал, что люди ошибаются, рисковал и выходил на бои против соперников, с которыми, как считали многие, никогда бы не встретился. Ничто из произошедшего не изменило моей веры в себя и в то, к чему я стремлюсь. Я голоден до побед как никогда прежде. 24 декабря я вернусь на ринг в Дубае, чтобы открыть новую главу своей истории», — заявил Пол.

Боксер также отметил, что список потенциальных соперников уже составлен, и предложил желающим проверить свою готовность подписать контракт.

На профессиональном ринге Пол одержал 12 побед и потерпел два поражения — от Джошуа и еще одного британца, Томми Фьюри.

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