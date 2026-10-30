Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс
Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию 31 октября 2026

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и представляющий Францию Кристиан Мбилли проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок состоится в субботу, 31 октября, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время выхода боксеров на ринг — около 23.00 по московскому времени. Точное начало боя зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Бокс Профессиональный бокс: М'Билли — Альварес

Прямую трансляцию боксерского вечера с главным боем Сауль Альварес — Кристиан Мбилли покажет международная стриминговая платформа DAZN (оплата российскими картами невозможна). Трансляцию боя в России можно найти в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за событиями боксерского вечера, результатами поединков и итогом встречи Альвареса и Мбилли можно на сайте «Спорт-Экспресс».

36-летний Альварес провел 68 профессиональных боев: 63 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Мексиканец одержал 39 побед нокаутами. В предыдущем поединке, состоявшемся в сентябре 2025 года, он проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей.

31-летний Мбилли остается непобежденным: 29 побед, 1 ничья и 24 нокаута. В сентябре 2025 года он завершил бой с Лестером Мартинесом вничью раздельным решением судей. Французский боксер подходит к предстоящему поединку в статусе чемпиона WBC.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сауль Альварес
Бокс
WBC
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
UFC: расписание ближайших турниров и боев
«И тогда Озеров воскликнул: «Такой хоккей нам не нужен!» Истории легенды нашего ТВ
Популярное видео
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Европа против сборной России
Европа против сборной России
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джейк Пол возглавит шоу в Дубае 24 декабря после годичного отсутствия из-за перелома челюсти

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: дата, время боя и где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости