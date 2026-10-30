Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и представляющий Францию Кристиан Мбилли проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок состоится в субботу, 31 октября, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время выхода боксеров на ринг — около 23.00 по московскому времени. Точное начало боя зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Бокс Профессиональный бокс: М'Билли — Альварес

Прямую трансляцию боксерского вечера с главным боем Сауль Альварес — Кристиан Мбилли покажет международная стриминговая платформа DAZN (оплата российскими картами невозможна). Трансляцию боя в России можно найти в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за событиями боксерского вечера, результатами поединков и итогом встречи Альвареса и Мбилли можно на сайте «Спорт-Экспресс».

36-летний Альварес провел 68 профессиональных боев: 63 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Мексиканец одержал 39 побед нокаутами. В предыдущем поединке, состоявшемся в сентябре 2025 года, он проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей.

31-летний Мбилли остается непобежденным: 29 побед, 1 ничья и 24 нокаута. В сентябре 2025 года он завершил бой с Лестером Мартинесом вничью раздельным решением судей. Французский боксер подходит к предстоящему поединку в статусе чемпиона WBC.