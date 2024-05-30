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Сегодня, 10:15

Бивол рассказал о настрое на бой против Зинада

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада.

— Нет такого, что ну очень хочется одержать досрочную победу? Ты уже давно не выигрывал нокаутом (с марта 2018 года, когда победил ТКО в 12-м раунде Салливана Барреру).

— Что очень хочется досрочно выиграть — такого нет. Может быть, к сожалению для болельщиков. Но у меня есть такое, что мне нужно выиграть и нужно идти дальше.

— То есть не давит, что нет нокаутов?

— Не особо.

Поединок Бивола и Зинада состоится в субботу, 1 июня. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало карда ожидается в 21.00 по московскому времени. Бивол и Зинад появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.

Полностью интервью Бивола читайте на сайте «СЭ»

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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