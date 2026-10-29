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Никита Цзю проведет первый бой в США против Роберто Валенсуэлы-младшего

Дмитрий Сомов

Австралийский боксер Никита Цзю проведет дебютный поединок в США против мексиканца Роберто Валенсуэлы-младшего, сообщает Fox Sports Australia. Бой состоится на турнире в Глендейле (штат Аризона), главным событием которого станет выступление Дэвида Бенавидеса.

Турнир запланирован на 5 декабря по местному времени (6 декабря по московскому). Встречу примет Desert Diamond Arena. На этой же арене в 2004 году Костя Цзю одержал последнюю победу в своей профессиональной карьере, досрочно остановив Шармбу Митчелла.

На счету 28-летнего Никиты Цзю - 12 побед и одна ничья в 13 профессиональных поединках. Его будущий соперник Валенсуэла-младший имеет 32 победы и шесть поражений. Ранее мексиканец встречался в том числе с Бахрамом Муртазалиевым и Ксандером Зайасом.

Никита Цзю ранее уже объявил о планах выступить на декабрьском турнире, однако имя соперника стало известно только 29 октября.

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Никита Цзю
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