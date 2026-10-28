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Боксера Берлангу арестовали по обвинению в нападении

Никита Давыдов

Американский боксер Эдгар Берланга был арестован во Флориде, сообщает Yahoo Sports.

29-летнего спортсмена задержали 26 октября в округе Полк по обвинениям в нанесении побоев и нападении при отягчающих обстоятельствах. Предполагаемый инцидент произошел 18 октября. Его подробности не раскрываются.

27 октября Берланга предстал перед судом, который установил залог в размере 16 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 17 ноября. По наиболее тяжкому обвинению боксеру грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным.

На профессиональном ринге Берланга одержал 23 победы при двух поражениях. В последнем бою 27 июля он победил Стивена Батлера техническим нокаутом в седьмом раунде.

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