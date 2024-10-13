Бивол настраивался на бой с Бетербиевым под песню Цоя

Российский боксер Дмитрий Бивол перед боем с соотечественником Артуром Бетербиевым слушал в раздевалке песню Виктора Цоя «Группа крови». Федерация бокса России опубликовала видео из раздевалки спортсмена.

Поединок станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде. Бетербиев выступает под канадским флагом, а Бивол — под флагом Киргизии.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 39-летний Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.