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Бивол настраивался на бой с Бетербиевым под песню Цоя

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Бивол перед боем с соотечественником Артуром Бетербиевым слушал в раздевалке песню Виктора Цоя «Группа крови». Федерация бокса России опубликовала видео из раздевалки спортсмена.

Поединок станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде. Бетербиев выступает под канадским флагом, а Бивол — под флагом Киргизии.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 39-летний Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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