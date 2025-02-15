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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: дата боя-реванша в феврале

Российские бое Бетербиев и Бивол проведут бой-реванш 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол перед первым боем за звание абсолютного чемпиона мира.
Фото Getty Images

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут повторный бой в конце зимы 2025 года.

Дата боя Бетербиев — Бивол 2

Бой-реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом назначен на субботу, 22 февраля. Поединок примет Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой ожидается не раньше полуночи воскресенья, 23 февраля.

Бетербиев и Бивол провели первый поединок 12 октября 2024 года в статусе непобежденных чемпионов. Артур выиграл у Дмитрия раздельным решением судей — 114:114, 115:113, 116:112.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол.Кто победит в бою Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2. Прогнозы на исход поединка

Статистика Бетербиева и Бивола

40-летний Бетербиев после победы над Биволом стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF, WBO, WBA, IBO, The Ring. На счету Артура в профессиональном боксе — 21 победа (20 нокаутом) и 0 поражений.

34-летний Бивол после поражения от Бетербиева потерял «ноль» в этой графе. На счету Дмитрия стало 23 победы и 1 поражение.

Бокс Профессиональный бокс: Бетербиев — Бивол

Кто покажет трансляцию боя Бетербиев — Бивол 2

Реванш Бетербиева и Бивола покажут Первый канал и его сайт 1tv.ru (как и первый бой). Кроме того, смотреть поединок можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев vs Бивол 2. Результат реванша также будет доступен в матч-центре бокса на нашем сайте. Дополнительная информация о турнире в Эр-Рияде появлется в разделе бокса сайта «СЭ».

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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