Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: дата боя-реванша в феврале

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут повторный бой в конце зимы 2025 года.

Дата боя Бетербиев — Бивол 2

Бой-реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом назначен на субботу, 22 февраля. Поединок примет Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой ожидается не раньше полуночи воскресенья, 23 февраля.

Бетербиев и Бивол провели первый поединок 12 октября 2024 года в статусе непобежденных чемпионов. Артур выиграл у Дмитрия раздельным решением судей — 114:114, 115:113, 116:112.

Статистика Бетербиева и Бивола

40-летний Бетербиев после победы над Биволом стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF, WBO, WBA, IBO, The Ring. На счету Артура в профессиональном боксе — 21 победа (20 нокаутом) и 0 поражений.

34-летний Бивол после поражения от Бетербиева потерял «ноль» в этой графе. На счету Дмитрия стало 23 победы и 1 поражение.

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Кто покажет трансляцию боя Бетербиев — Бивол 2

Реванш Бетербиева и Бивола покажут Первый канал и его сайт 1tv.ru (как и первый бой). Кроме того, смотреть поединок можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев vs Бивол 2. Результат реванша также будет доступен в матч-центре бокса на нашем сайте. Дополнительная информация о турнире в Эр-Рияде появлется в разделе бокса сайта «СЭ».