Тищенко: «У меня успешная карьера в боксе, я сделал больше, чем многие другие»

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу Евгений Тищенко рассматривает возможность проведения прощального боя перед завершением своей спортивной карьеры в 2025 году.

«Может, сделаю прощальный бой. В целом, сделал то, что хотел. Хочется большего, но надо вовремя заканчивать. Кто бы что не говорил, у меня успешная карьера в боксе, и я сделал больше, чем многие другие. Будем развиваться и стараться быть полезными. Находить себя в чем-то другом», — цитирует Тищенко MMA.Metaratings.ru.

33-летний боксер одержал 12 побед (7 нокаутом), потерпел 1 поражение, еще 1 бой был признан несостоявшимся.