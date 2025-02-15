Дайнес считает, что Бетербиев жестко подготовился к реваншу с Биволом

Немецкий боксер Адам Дайнес поделился мыслями о втором поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Первый бой выиграл Артур Бетербиев в один раунд. Не знаю, почему Бивол в последних раундах почти ничего не показал, кроме защиты. Думаю, Артур на этот раз очень хорошо и жестко подготовился, и сделает больше. Он знает, что может сделать больше работы. Дмитрий Бивол тоже хорошо подготовился, ему нужно лучше проявить себя во второй половине боя. Для меня на два раунда впереди Артур», — сказал Дайнес MMA.Metaratings.ru.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 22 февраля. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 21 победа (20 нокаутов). Бивол одержал 23 победы (12 нокаутов) и потерпел одно поражение.