Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Дайнес считает, что Бетербиев жестко подготовился к реваншу с Биволом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Немецкий боксер Адам Дайнес поделился мыслями о втором поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Первый бой выиграл Артур Бетербиев в один раунд. Не знаю, почему Бивол в последних раундах почти ничего не показал, кроме защиты. Думаю, Артур на этот раз очень хорошо и жестко подготовился, и сделает больше. Он знает, что может сделать больше работы. Дмитрий Бивол тоже хорошо подготовился, ему нужно лучше проявить себя во второй половине боя. Для меня на два раунда впереди Артур», — сказал Дайнес MMA.Metaratings.ru.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 22 февраля. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 21 победа (20 нокаутов). Бивол одержал 23 победы (12 нокаутов) и потерпел одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Адам Дайнес
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В КНДР открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
Что произошло за ночь 20 сентября. Главное
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Силы ПВО уничтожили 152 БПЛА на подлете к Москве
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
Трусова отказалась исполнять сальто из-за сына, Петросян благодарила Тутберидзе, от которой ушла. Что случилось после короткой программы женщин
Популярное видео
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: трилогия двух россиян за звание чемпиона мира
Темная комната саудитов, путь Гассиева, третий бой с Биволом? Что будет с карьерой Артура Бетербиева
Бетербиев раскритиковал поведение Бивола: «Кроме фото из палаты мы ничего не видели»
Бетербиев не стал ждать Бивола и принял бой в ноябре. Их трилогия вообще когда-нибудь состоится?
Инсайдер: Турки Аль аш-Шейх поддержал проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России
Кремлев: «Идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева в России»
Кремлев о бое Бивол — Бетербиев: «Делаем все, чтобы он состоялся в России»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дэвис нокаутировал украинца Беринчика в поединке за титул WBO

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: дата боя-реванша в феврале
Новости
RSS RSS
Все новости