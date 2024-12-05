Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: когда пройдет бой-реванш

Бетербиев проведет бой-реванш с Биволом в феврале 2025 года

Непобежденный российский боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет бой-реванш с россиянином, бывшим чемпионом мира по версии WBA-Super и IBO Дмитрием Биволом. Поединок назначен на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый бой двух непобежденных российских боксеров прошел в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бетербиев одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бивол потерпел первое поражение в карьере. Не все эксперты соглались с таким результатом, а Артур принял предложение Дмитрия о реванше.

Бетербиеву — 39 лет. В профессиональном боксе у Артура — 21 победа в 21 бое, 20 из которых — нокаутом.

Биволу — 33 года. Дмитрий одержал 23 победы в 24 боях, 12 из которых — нокаутом.

Информация о трансляции боя Бетербиев — Бивол 2 появится позже. В октябре поединок двух россиян в прямом эфире показывал Первый канал.