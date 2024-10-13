Валуев признался, что хотел бы увидеть реванш Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев в комментарии «СЭ» отреагировал на победу российского боксера Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

«Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние 2 раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило. К 10-м раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными фаворитами. Очень хотел бы увидеть реванш», — сказал Валуев «СЭ».

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.