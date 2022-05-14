Евровидение-2022: Украина станет трехкратным победителем конкурса?
14 мая в итальянском Турине состоится финал ежегодного песенного конкурса Евровидение. В этом году он проводится в 66-й раз. Посмотреть выступления артистов в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале конкурса, начало трансляции в 22.00 по московскому времени.
В финале выступят 25 стран. 20 участников отобрались по итогам полуфиналов (по 10 от каждого), еще пять — представители так называемой «Большой пятерки» (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Испания). Также в финал автоматически проходит победитель прошлогоднего конкурса, но Италия уже участвует в борьбе за победу благодаря привилегированному статусу топ-сборной.
Кто выступит в финале?
По итогам жеребьевки сборные выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Чехия — We Are Domi (Lights Off)
2. Румыния — WRS (Llamame)
3. Португалия — MARO (Saudade, Saudade)
4. Финляндия — The Rasmus (Jezebel)
5. Швейцария — Marius Bear (Boys Do Cry)
6. Франция — Alvan & Ahez (Fulenn)
7. Норвегия — Subwoolfer (Give That Wolf A Banana)
8. Армения — Rosa Linn (Snap)
9. Италия — Mahmood & Blanco (Brividi)
10. Испания — Chanel (SloMo)
11. Нидерланды — S10 (De Diepte)
12. Украина — Kalush Orchestra (Stefania)
13. Германия — Malik Harris (Rockstars)
14. Литва — Monika Liu (Sentimentai)
15. Азербайджан — Nadir Rustamli (Fade To Black)
16. Бельгия — Jeremie Makiese (Miss You)
17. Греция — Amanda Georgiadi Tenfjord (Die Together)
18. Исландия — Systur — (With The Rising Sun)
19. Молдова — Zdob ?i Zdub & Advahov Brothers (Trenule?ul)
20. Швеция — Cornelia Jakobs (Hold Me Closer)
21. Австралия — Sheldon Riley (Not The Same)
22. Великобритания — Sam Ryder (SPACE MAN)
23. Польша — Ochman (River)
24. Сербия — Konstrakta (In Corpore Sano)
25. Эстония — Stefan (Hope)
Кто фаворит конкурса?
У Евровидения специфическое восприятие и оценка прекрасного, поэтому победителя не всегда определяют мелодичность голоса и смысл с атмосферностью песни. Выигрышными зачастую становятся не относящиеся к искусству факторы: ориентация, непростые судьбы или национальность исполнителей.
По одной из этих причин в 2022 году безусловным фаворитом конкурса стала украинская рэп-группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. На ее победу букмекерские компании принимают ставки с коэффициентом 1.30. В успехе коллектива убеждены не только представители беттинг-индустрии, но даже зрители и сами музыканты.
Если кто составит Украине конкуренцию, так это 32-летний участник из Великобритании Sam Ryder с песней SPACE MAN — космонавт. На его победу доступна котировка 8.00.
Третье место по шансам на победу в финале крепко занимает шведская певица Cornelia Jakobs — которая была лидером котировок во втором полуфинале. Она выйдет на сцену с песней Hold Me Closer, а на ее успех можно поставить за 9.00.
Неподалеку от главных фаворитов расположились Испания (10.0) и Италия (16.0).
Шансы других участников:
Греция, Польша — 40
Нидерланды, Сербия — 70
Молдавия — 100
Чехия — 125
Португалия, Франция, Финляндия, Австралия — 150
Армения, Эстония — 200
Бельгия — 250
Швейцария, Исландия, Литва — 300
Германия — 350
Румыния, Азейбарджан — 400
В случае успеха Украина станет трехкратным победителем конкурса и догонит по числу трофеев Норвегию, Данию и Италию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0