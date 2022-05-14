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Сегодня, 14:30

Евровидение-2022: Украина станет трехкратным победителем конкурса?

Читать «СЭ» в
Kalush Orchestra.
Фото Global Look Press
Евровидение-2022.
Фото Global Look Press
Kalush Orchestra.
Фото Global Look Press
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14 мая в итальянском Турине состоится финал ежегодного песенного конкурса Евровидение. В этом году он проводится в 66-й раз. Посмотреть выступления артистов в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале конкурса, начало трансляции в 22.00 по московскому времени.

В финале выступят 25 стран. 20 участников отобрались по итогам полуфиналов (по 10 от каждого), еще пять — представители так называемой «Большой пятерки» (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Испания). Также в финал автоматически проходит победитель прошлогоднего конкурса, но Италия уже участвует в борьбе за победу благодаря привилегированному статусу топ-сборной.

Евровидение-2022. Фото Global Look Press
Евровидение-2022.
Фото Global Look Press

Кто выступит в финале?

По итогам жеребьевки сборные выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Чехия — We Are Domi (Lights Off)

2. Румыния — WRS (Llamame)

3. Португалия — MARO (Saudade, Saudade)

4. Финляндия — The Rasmus (Jezebel)

5. Швейцария — Marius Bear (Boys Do Cry)

6. Франция — Alvan & Ahez (Fulenn)

7. Норвегия — Subwoolfer (Give That Wolf A Banana)

8. Армения — Rosa Linn (Snap)

9. Италия — Mahmood & Blanco (Brividi)

10. Испания — Chanel (SloMo)

11. Нидерланды — S10 (De Diepte)

12. Украина — Kalush Orchestra (Stefania)

13. Германия — Malik Harris (Rockstars)

14. Литва — Monika Liu (Sentimentai)

15. Азербайджан — Nadir Rustamli (Fade To Black)

16. Бельгия — Jeremie Makiese (Miss You)

17. Греция — Amanda Georgiadi Tenfjord (Die Together)

18. Исландия — Systur — (With The Rising Sun)

19. Молдова — Zdob ?i Zdub & Advahov Brothers (Trenule?ul)

20. Швеция — Cornelia Jakobs (Hold Me Closer)

21. Австралия — Sheldon Riley (Not The Same)

22. Великобритания — Sam Ryder (SPACE MAN)

23. Польша — Ochman (River)

24. Сербия — Konstrakta (In Corpore Sano)

25. Эстония — Stefan (Hope)

Кто фаворит конкурса?

У Евровидения специфическое восприятие и оценка прекрасного, поэтому победителя не всегда определяют мелодичность голоса и смысл с атмосферностью песни. Выигрышными зачастую становятся не относящиеся к искусству факторы: ориентация, непростые судьбы или национальность исполнителей.

По одной из этих причин в 2022 году безусловным фаворитом конкурса стала украинская рэп-группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. На ее победу букмекерские компании принимают ставки с коэффициентом 1.30. В успехе коллектива убеждены не только представители беттинг-индустрии, но даже зрители и сами музыканты.

Kalush Orchestra. Фото Global Look Press
Kalush Orchestra.
Фото Global Look Press

Если кто составит Украине конкуренцию, так это 32-летний участник из Великобритании Sam Ryder с песней SPACE MAN — космонавт. На его победу доступна котировка 8.00.

Третье место по шансам на победу в финале крепко занимает шведская певица Cornelia Jakobs — которая была лидером котировок во втором полуфинале. Она выйдет на сцену с песней Hold Me Closer, а на ее успех можно поставить за 9.00.

Неподалеку от главных фаворитов расположились Испания (10.0) и Италия (16.0).

Шансы других участников:

Греция, Польша — 40

Нидерланды, Сербия — 70

Молдавия — 100

Чехия — 125

Португалия, Франция, Финляндия, Австралия — 150

Армения, Эстония — 200

Бельгия — 250

Швейцария, Исландия, Литва — 300

Германия — 350

Румыния, Азейбарджан — 400

В случае успеха Украина станет трехкратным победителем конкурса и догонит по числу трофеев Норвегию, Данию и Италию.

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 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
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