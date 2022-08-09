Lifestyle
Авто
Новости Статьи
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 07:30

Авторынок в июле: топ-10 лидеров

Дмитрий Юрасов
Читать «СЭ» в
Lada Granta.
Фото Lada
Kia Rio.
Фото Kia
Hyundai Creta.
Фото Hyundai
Chery Tiggo 7 Pro.
Фото Chery
1/4
Продажи новых автомобилей немного выросли по сравнению с июнем, но они все равно вчетверо ниже, чем год назад, рапортует агентство «Автостат». Причем десятка бестселлеров обновилась ровно наполовину.

1. Lada Granta

продано 6525 автомобилей, цены — от 678 тыс. руб.

Лидер не сменился, но если год назад Granta опережала ближайшего преследователя совсем чуть-чуть, то теперь разрыв вырос до трех с лишним раз. Это и неудивительно, ведь выпуск «Гранты» возобновлен благодаря пресловутой упрощенной комплектации, в то время как многие другие модели реализуются не с конвейера, а из складских запасов.

Lada Granta. Авторынок в июне: привыкаем к новым ценам?

2. Lada Vesta

продано 2135 автомобилей, цены — от 1,22 млн руб.

Vesta по-прежнему на втором месте, хотя ее выпуск в Ижевске прекращен. Вазовский флагман переживает большие перемены — рестайлинг и переезд на главный конвейер в Тольятти, но он заработает еще нескоро. Впрочем, несколько сотен машин так называемого поколения NG поступили к дилерам с заоблачными ценами, но они, скорее всего, будут учтены уже в августе.

3. Kia Rio

продано 1310 автомобилей, цены — от 1,435 млн руб.

Как и у «Весты», продажи Rio упали в пять раз по сравнению с июлем 2021 года, но третье место она сохранила. Однако это только по версии «Автостата»: свою статистику ежемесячно дает также Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), и в ее рейтинге Rio опередил кроссовер Hyundai Creta. Дело в различной методике подсчета: в первом случае учитывается количество автомобилей, поставленных на учет (или электронных ПТС), во втором — данные, предоставленные российскими офисами производителей.

Kia Rio. Фото Kia
Kia Rio.
Kia

4. Geely Coolray

продано 1219 автомобилей, цены — от 1,88 млн руб.

Если верить АЕБ, Creta остается самым продаваемым кроссовером, но «Автостат» считает иначе: многолетнего лидера сместил с пьедестала китайский конкурент, который в 2021-м даже не входил в топ-10. Говорят, это произошло из-за того, что крупная партия машин закуплена для каршеринга, и это иллюстрирует тенденцию, хотя год назад Coolray все равно продавался чуть лучше.

5. Hyundai Solaris

продано 1189 автомобилей, цены — от 1,41 млн руб.

Solaris, не имеющий кросс-версии, традиционно находится в тени родственной Kia Rio, и его продажи тоже снизились почти на 80 процентов по сравнению с июлем 2021-го. Но тогда ему на пятки наступали Skoda Rapid и Volkswagen Polo калужской сборки, а теперь они вместе едва перевалили за тысячу и не вошли в десятку бестселлеров.

Kia K900. Пять премиальных авто, которые сейчас можно купить в России

6. Hyundai Creta

продано 1165 автомобилей, цены — от 1,86 млн руб.

Итак, у «Креты» теперь лишь серебро в сегменте кроссоверов, где еще полгода назад ее главным конкурентом выглядел Renault Duster. Он тоже предсказуемо вылетел из топ-10, хотя в рейтинге брендов Renault пока еще держится на седьмом месте, несмотря на все усилия по скорейшему уходу из России.

Hyundai Creta. Фото Hyundai
Hyundai Creta.
Hyundai

7. Haval Jolion

продано 1162 автомобиля, цены — от 2,03 млн руб.

Три строчки между Renault и тройкой лидеров Lada — Kia — Hyundai оккупировали Chery, Geely и Haval. Причем Jolion стал одной из двух моделей в топ-10, показавшей не спад, а прирост продаж по сравнению с прошлым годом, во многом благодаря новизне. И еще это один из двух автомобилей, чья минимальная рекомендованная цена превышает два миллиона рублей.

Автомобильные путешествия. Лето на колесах: готовим автомобиль к дальней поездке

8. Chery Tiggo 7 Pro

продано 1134 автомобиля, цены — от 2,31 млн руб.

Самый дорогой и крупный кроссовер в десятке — еще и самый новый: данных о продажах в прошлом году просто нет. А сейчас ближайшая «одноклассница», Mazda CX-5, продана почти втрое меньшим тиражом, не говоря уже о Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Правда, по версии АЕБ (которой, заметим, Chery не предоставляет ежемесячные отчеты), восьмое место занимает Kia Sportage, но в рейтинге «Автостата» его почему-то нет не только в горячей десятке, но и в топ-25.

Chery Tiggo 7 Pro. Фото Chery
Chery Tiggo 7 Pro.
Chery

9. Chery Tiggo 4

продано 777 автомобилей, цены — от 1,7 млн руб.

Меньший брат «семерки» просел по сравнению с июлем 2021-го более чем вполовину, но обошел и упомянутый Duster, и Kia Seltos, и Lada XRAY. Позади осталась даже Niva Travel, но опять же только по версии «Автостата»: в рейтинге АЕБ, где две «Нивы» считаются как одна модель, отечественный внедорожник занимает почетное седьмое место.

Автозапчасти. Где сейчас дешевле доставать запчасти? Пять советов от эксперта

10. Lada Largus

продано 738 автомобилей, цены — от 1,3 млн руб.

Бюджетный вазовский компакт-вэн стал пятым автомобилем, год назад не входившим в десятку лидеров, как и четыре китайских кроссовера. И потенциал для роста еще есть, судя по информации о новой партии в 1800 машин, собранной в конце июля — начале августа. А вот что будет дальше, пока неизвестно: говорят, линию В0, где собирали «Ларгусы», планируется отдать под обновленную «Весту», а в Ижевске будут делать электрический e-Largus, который едва ли сможет стать бестселлером.

1
0
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Топ-5 китайских автомобилей, нужных российскому рынку
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости