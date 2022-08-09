Авторынок в июле: топ-10 лидеров

Продажи новых автомобилей немного выросли по сравнению с июнем, но они все равно вчетверо ниже, чем год назад, рапортует агентство «Автостат». Причем десятка бестселлеров обновилась ровно наполовину.

1. Lada Granta

продано 6525 автомобилей, цены — от 678 тыс. руб.

Лидер не сменился, но если год назад Granta опережала ближайшего преследователя совсем чуть-чуть, то теперь разрыв вырос до трех с лишним раз. Это и неудивительно, ведь выпуск «Гранты» возобновлен благодаря пресловутой упрощенной комплектации, в то время как многие другие модели реализуются не с конвейера, а из складских запасов.

2. Lada Vesta

продано 2135 автомобилей, цены — от 1,22 млн руб.

Vesta по-прежнему на втором месте, хотя ее выпуск в Ижевске прекращен. Вазовский флагман переживает большие перемены — рестайлинг и переезд на главный конвейер в Тольятти, но он заработает еще нескоро. Впрочем, несколько сотен машин так называемого поколения NG поступили к дилерам с заоблачными ценами, но они, скорее всего, будут учтены уже в августе.

3. Kia Rio

продано 1310 автомобилей, цены — от 1,435 млн руб.

Как и у «Весты», продажи Rio упали в пять раз по сравнению с июлем 2021 года, но третье место она сохранила. Однако это только по версии «Автостата»: свою статистику ежемесячно дает также Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), и в ее рейтинге Rio опередил кроссовер Hyundai Creta. Дело в различной методике подсчета: в первом случае учитывается количество автомобилей, поставленных на учет (или электронных ПТС), во втором — данные, предоставленные российскими офисами производителей.

Kia Rio. Kia

4. Geely Coolray

продано 1219 автомобилей, цены — от 1,88 млн руб.

Если верить АЕБ, Creta остается самым продаваемым кроссовером, но «Автостат» считает иначе: многолетнего лидера сместил с пьедестала китайский конкурент, который в 2021-м даже не входил в топ-10. Говорят, это произошло из-за того, что крупная партия машин закуплена для каршеринга, и это иллюстрирует тенденцию, хотя год назад Coolray все равно продавался чуть лучше.

5. Hyundai Solaris

продано 1189 автомобилей, цены — от 1,41 млн руб.

Solaris, не имеющий кросс-версии, традиционно находится в тени родственной Kia Rio, и его продажи тоже снизились почти на 80 процентов по сравнению с июлем 2021-го. Но тогда ему на пятки наступали Skoda Rapid и Volkswagen Polo калужской сборки, а теперь они вместе едва перевалили за тысячу и не вошли в десятку бестселлеров.

6. Hyundai Creta

продано 1165 автомобилей, цены — от 1,86 млн руб.

Итак, у «Креты» теперь лишь серебро в сегменте кроссоверов, где еще полгода назад ее главным конкурентом выглядел Renault Duster. Он тоже предсказуемо вылетел из топ-10, хотя в рейтинге брендов Renault пока еще держится на седьмом месте, несмотря на все усилия по скорейшему уходу из России.

Hyundai Creta. Hyundai

7. Haval Jolion

продано 1162 автомобиля, цены — от 2,03 млн руб.

Три строчки между Renault и тройкой лидеров Lada — Kia — Hyundai оккупировали Chery, Geely и Haval. Причем Jolion стал одной из двух моделей в топ-10, показавшей не спад, а прирост продаж по сравнению с прошлым годом, во многом благодаря новизне. И еще это один из двух автомобилей, чья минимальная рекомендованная цена превышает два миллиона рублей.

8. Chery Tiggo 7 Pro

продано 1134 автомобиля, цены — от 2,31 млн руб.

Самый дорогой и крупный кроссовер в десятке — еще и самый новый: данных о продажах в прошлом году просто нет. А сейчас ближайшая «одноклассница», Mazda CX-5, продана почти втрое меньшим тиражом, не говоря уже о Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Правда, по версии АЕБ (которой, заметим, Chery не предоставляет ежемесячные отчеты), восьмое место занимает Kia Sportage, но в рейтинге «Автостата» его почему-то нет не только в горячей десятке, но и в топ-25.

Chery Tiggo 7 Pro. Chery

9. Chery Tiggo 4

продано 777 автомобилей, цены — от 1,7 млн руб.

Меньший брат «семерки» просел по сравнению с июлем 2021-го более чем вполовину, но обошел и упомянутый Duster, и Kia Seltos, и Lada XRAY. Позади осталась даже Niva Travel, но опять же только по версии «Автостата»: в рейтинге АЕБ, где две «Нивы» считаются как одна модель, отечественный внедорожник занимает почетное седьмое место.

10. Lada Largus

продано 738 автомобилей, цены — от 1,3 млн руб.

Бюджетный вазовский компакт-вэн стал пятым автомобилем, год назад не входившим в десятку лидеров, как и четыре китайских кроссовера. И потенциал для роста еще есть, судя по информации о новой партии в 1800 машин, собранной в конце июля — начале августа. А вот что будет дальше, пока неизвестно: говорят, линию В0, где собирали «Ларгусы», планируется отдать под обновленную «Весту», а в Ижевске будут делать электрический e-Largus, который едва ли сможет стать бестселлером.