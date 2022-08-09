В России продают Lamborghini Huracan Evo GT за 27 миллионов рублей

На портале Авто.ру опубликовали объявление о продаже Lamborghini Huracan Evo GT Celebration. Лимитированный автомобиль, который продают за 27 миллионов рублей, находится в Кирове.

За последние два года продаваемый автомобиль проехал 1318 км.

Всего выпущено 36 таких экземпляров, а представили их летом 2019 года. Эта модель посвящена победам Lamborghini в гонках «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга».

У Lamborghini Huracan Evo GT Celebration яркий окрас: оранжево-зеленый с черными полосками. На кузове имеется 11-й номер и эмблема Lamborghini с флагами Италии и США.

Ранее стало известно, что в России продают копию гоночной версии «Победы» за 12 миллионов рублей.