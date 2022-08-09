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Сегодня, 10:30

Эксперт заявил, что в России начали угонять машины для разбора на запчасти

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Автомобили Hyundai одни из самых популярных в России.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что из-за перемен на авторынке угонщики теперь стали воровать популярные автомобили для разбора на запчасти.

«Чаще всего угоняют популярные машины. На сегодня это LADA, некоторые модели KIA и Hyundai. Все мы хорошо понимаем ситуацию с запчастями, их доступностью и ценами. Угон автомобилей для разбора на запчасти прогнозировали еще в марте, вот это и случилось», — приводит слова автоэксперта «Радио 1».

Кадаков также отмечает, что если ситуация на российском авторынке не поменяется, то число угонов будет активно расти. В связи с этим он рекомендует застраховать транспортное средство, установить противоугонные системы (и электронные, и механические). Кадаков советует и переоформить полисы КАСКО на более крупную страховую сумму, если с момента их оформления цена на автомобиль существенно повысилась.

При этом угоняют и дорогие автомобили, чтобы переделать документы и перепродать в другие регионы. Чтобы избежать этого, в России начинают вводить электронные ПТС.

Ранее эксперты сообщали, что в Москве участились угоны автомобилей Hyundai и KIA.

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