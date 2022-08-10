Названы риски покупки автомобиля в ОАЭ

Эксперты издания «За рулем» рассказали подробнее о покупке автомобиля в ОАЭ для россиян. Учитывая ситуацию на отечественном авторынке, сейчас многие задумываются о приобретении машины за границей.

В ОАЭ приобрести автомобиль можно на известных рынках Al Awir, Abu Shagara и Ajman. Помимо этого транспортные средства выставляют на аукционах.

Эксперты отмечают, что стоит помнить о дополнительных тратах. Так доставка в Россию обойдется автолюбителю примерно в 800-2000 долларов, за растаможку придется отдать от 1 до 3 миллионов рублей, за постановку на учет — 10-30 тысяч рублей.

Важно понимать, что большинство моделей оснащены специфическими для российских водителей комплектацией, что считается основным риском. Автомобили могут быть представлены без обогревателя и антикора.

Ранее были названы автомобили, которые россияне покупали летом чаще всего.