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Сегодня, 10:30

Стартовали продажи спортивной LADA Granta в упрощенной комплектации

Галина Глазко
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LADA Granta Drive Active.

В России начались продажи новой модификации упрощенной LADA Granta Drive Active. Ее разработало подразделение LADA Sport.

На упрощенную версию Drive Active установят короткоходную подвеску, 1,6-литровый 8-клапанный двигатель Евро-2 мощностью 90 лошадиных сил. Тип КПП у нее — 5-ступенчатая механика. Также были убраны ABS, подушки безопасности, блок ЭРА-ГЛОНАСС, пиротехнические преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.

Цены на упрощенную версию начинаются от 804 900 рублей. Это дороже упрощенной версии LADA Granta Classic на почти 130 тысяч рублей, но дешевле примерно на 140 тысяч 106-сильной спортивной «Гранты».

Ранее стало известно, что спрос на упрощенную LADA Granta вырос втрое за несколько дней.

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