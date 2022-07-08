Представлен пикап Volkswagen Amarok второго поколения

Компания Volkswagen официально представила новый Amarok второго поколения.

Пикап получил стандартные матричные светодиодные фары, но уникальные задние фонари. В зависимости от двигателя предлагается 5-6-ступенчатая механика и 6-диапазонный автомат, а трансмиссия при этом 10-диапазонная, которую будут ставить на 209-сильный дизель, однако на 204-сильный ее можно будет установить за отдельную стоимость. На всех Amarok будет полный привод 4Motion. Буксировать можно прицепы массой до 3,5 тонны.

Улучшены были интерьер и количество предлагаемых комплектов опций безопасности. Салон теперь оснащен цифровыми приборам диагональю от 8 до 12 дюймов, а вертикальный основной дисплей на 10-12 дюймов, аудиосистема — Harman Kardon. Сиденья были обшиты кожей.

Volkswagen Amarok второго поколения.

Ожидается, что пикап начнут продавать до конца этого года в Австралии, Новой Зеландии, Африке, Ближнем Востоке и Европе. Предыдущая модель Amarok была выпущена в 2010 году.

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