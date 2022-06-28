КамАЗ представил 50-тонный беспилотный самосвал без кабины

Состоялся закрытый показ нового отечественного беспилотника КамАЗ-6559 под названием «Юпитер 30», который разработали конструкторы Научно-технического центра ПАО «КамАЗ» и специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Данная модель станет основой семейства электромеханических беспилотных самосвалов большой грузоподъемности. Ее основная задача — перевозить разрыхленную горную массу или руду по безлюдной технологии.

В длину КамАЗ-6559 — 8,77 метра при высоте 3,5 метра. В кузов помещается до 21,5 кубометров. При этом самосвал работает без разворотов, но может двигаться любой стороной вперед в челночном режиме.

Ожидается, «Юпитер» станет линейкой беспилотных самосвалов разной грузоподъемностью: 27-30 т, 90-100 т, 125-150 т или 200-260 т.

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