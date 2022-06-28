В Госдуме предложили ввести меры для поддержки российского автопрома

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести новые меры поддержки российских автопроизводителей. Он выдвинул идею освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, приобретающих отечественные автомобили. Об этом сообщает RT.

Данное предложение связано с тем, что в настоящий момент автомобилестроительная отрасль испытывает трудности из-за санкций. Помимо этого, упал спрос на новые машины. А освобождение от уплаты налогов поможет восстановить объем производства и повысить продажи.

Также Милонов предлагает повторно ввести программу утилизации машин с пробегом и предоставления субсидий для покупки нового отечественного автомобиля.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания готова «пересадить» российских чиновников на отечественные автомобили.