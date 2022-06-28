Шинная компания Michelin объявила об уходе из России

Французская компания Michelin, занимающаяся производством шин, приняла решение об уходе из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

Данное решение связано с рядом технических проблем, включая сложность с поставками. Таким образом, российский бизнес будет передан в управление местному руководству. При этом, как отмечается, новая организация никак не будет связана с французской маркой.

Свою деятельность на территории России компания Michelin приостановила еще в марте 2022 года.

Завод Michelin в Давыдово был открыт с 2004 года. Мощность предприятия составляла почти 2 миллиона шин в год.

Ранее стало известно, что китайский бренд HongQi намерен выйти на российский рынок.