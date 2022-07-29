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Сегодня, 11:00

Россиянам объяснили, как проще всего купить новый автомобиль Renault

Галина Глазко
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Обновленный кроссовер Koleos.

Официальное представительство французской марки Renault в Белоруссии сообщило, что начинает поставки новых автомобилей в Россию.

В пресс-службе белорусского подразделения отметили, что вместе с покупкой предоставляется сразу полный пакет документов для постановки транспортного средства на учет в России. Однако как проходить гарантийное обслуживание, пока непонятно.

Напомним, что компания Renault ушла с рынка РФ еще весной, но в соседней стране автомобили французского бренда продолжают продаваться. Это позволит автоводителям приобрести новые модели этой марки, включая обновленный кроссовер Koleos, за российские рубли.

Новый Koleos, который оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с., вариатором и полным приводом, в комплектации Premium Plus можно купить за 3,5 миллиона рублей.

Koleos покинул российский рынок в ноябре 2020 года.

Ранее стало известно, что в России появится новая марка автомобилей от Chery.

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