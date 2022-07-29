В Сети представили новый «Москвич Коррида» за миллион рублей

На официальной пресс-конференции московское правительство и КамАЗ подписали соглашение о развитии автозавода. Также были представлены изображения нескольких моделей бренда на базе китайской компании JAC.

Помимо этого, среди модельного ряда был замечен лифтбек, каркас которого укрыли пленкой. Независимые дизайнеры портала Naavtotrasse.ru представили на фоторендерах свой вариант лифтбека «Москвич Коррида» 2022-2023 года. Он был создан на основе китайской модели JAC Sehol Yao.

По мнению дизайнеров, «Коррида» выйдет в обычной и спортивной модификации, которые будут различаться только внешним видом и салоном.

В настоящий момент Sehol Yao на китайском рынке стоит примерно 800 тысяч рублей. Эксперты предполагают, что при запуске крупноузловой сборки новый «Москвич» мог бы продаваться за один миллион рублей.

По данным российского завода, «Москвич Коррида» получит 1,5-литровый турбомотор с возможностью развития мощности до 190 л. с.

Ранее был представлен седан KMC J7, который может стать новым «Москвичом».