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Сегодня, 10:35

Представлен седан KMC J7, который может стать новым «Москвичом»

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Новый седан KMC J7.
Новый седан KMC J7.
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В Иране состоялась презентация новой модели местной марки KMC J7. Многие эксперты считают, что именно на его базе будет построен возрожденный легендарный «Москвич».

При этом KMC J7 является адаптированной версией «китайца» Sehol A5 Plus от компании JAC. Московский завод может локализовать иранский автомобиль, чтобы JAC формально остался в стороне и не получил давления из-за обхождения санкций в отношении России.

Новый седан KMC J7.
Новый седан KMC J7.

KMC J7 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем с мощностью 172 лошадиных сил. В связке с ним работает преселективный «робот». Также у седана передний привод. Цифровой дисплей панели располагается вертикально.

Ранее стало известно, что импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился почти в шесть раз.

Каким бдет новый &laquo;Москвич&raquo;? Какими могут стать новые «Москвичи»?
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