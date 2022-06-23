Роскошный автодом с отстегивающейся лодкой выставили на аукционе в США

На аукционе Barrett-Jackson в Лас-Вегасе (США), который пройдет в конце июня этого года, представят уникальный лот. Это кемпер Boaterhome, стилизованный под катер. Его передняя часть состоит из микроавтобуса Ford Econoline. Представлен он в белом цвете с желтыми, оранжевыми и синими полосками.

Это некий гибрид лодки и дома на колесах, построенный еще в 1980-х годах. Всего в мире таких 21 экземпляр.

Данный кемпер выпущен как два отдельных транспортных средства. Это катер длиной 8,5 метра с переходящим корпусом в кабину автомобиля. Интересно, что каюту лодки можно использовать и на воде, и на суше. Салон оснащен кухней с плитой и микроволновой печью, ванной комнатой и спальней.

Предварительная оценка кемпера пока не проводилась.

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