На Авито выставили 25-летний кабриолет Mercedes-Benz за 16 миллионов рублей

В Москве через сайт Авто.ру продают кабриолет Mercedes-Benz E-класса в 124-м кузове за 16 миллионов рублей.

Этот Mercedes-Benz выпустили в 1997 году. Пробег у него всего 50 километров.

Черный кабриолет оснащен литыми дисками AMG, климат-контролем, заводской аудиосистемой и электропакетом. Салон выполнен из кожи. Автомобиль находится в отличном состоянии.

Мотор у продаваемого Mercedes-Benz базовый на 2.0, который развивает 136 лошадиных сил. Тип КПП у него 4-ступенчатый автомат.

Ранее с аукциона продали Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut за 135 миллионов евро, что стало мировым рекордом по стоимости.