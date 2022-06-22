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Сегодня, 11:00

В Сеть слили фото обновленного VOLKSWAGEN Touareg

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Обновленный VOLKSWAGEN Touareg на тестах в Альпах.

Новый VOLKSWAGEN Touareg попал в объективы фотокамер во время тестов в Альпах. На снимках автомобиль проходит испытания с прицепом.

Обновленная модель была заявлена в честь 20-летия модели Volkswagen. В рестайлинговой версии салон получил базовое оснащение. А вот внешне есть изменения, несмотря на то что профиль остался прежним.

Новая модель представлена с обновленными бамперами, решеткой радиатора и хромированными соединительными накладками. Установлены новые светодиодные фары нынешнего поколения, также немного изменены задние фонари.

Официально обновленный VOLKSWAGEN Touareg представят только в 2023 году.

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