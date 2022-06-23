В России почти вдвое увеличится госпошлина за регистрацию тюнинга

Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении пошлины за регистрацию внесенных изменений в конструкцию автомобиля. Ожидается, что стоимость возрастет с 800 до 1500 рублей.

«Оказание этих государственных услуг влечет за собой расходы бюджета, введение госпошлины позволит отчасти их компенсировать», — отмечается в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Также вводятся госпошлины за выдачу разрешения на тюнинг (1000 рублей), за саму выдачу (1500) и продление срока действия свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов (1000).

Разрабатывать законопроект начали в конце 2021 года. Он еще не подписан президентом РФ Владимиром Путиным, но уже известно, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что импорт китайских автомобилей в Россию весной 2022 года сократился в 2,6 раза.