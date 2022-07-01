Спорткар Porsche 550 Spyder, который провел 35 лет в сарае, выставят на аукционе

На аукционе в Лондоне (Англия), который состоится в сентябре, будет выставлен Porsche 550 Spyder 1956 года выпуска. Данную модель производили с 1953 по 1956 год. Всего таких Porsche было выпущено 90 штук.

В разные годы этим лотом владели Рита Рампинелли, Хайнц Шиллер и звезда «Формулы-1» Джо Сифферт. В 1955 году на Porsche 550 Spyder погиб голливудский актер и гонщик Джеймс Дин. Последние 35 лет автомобиль стоял в сарае в Швейцарии.

Примерная стоимость лота оценивается от 1,5 до 2,1 миллиона долларов.

Пробег у продаваемой машины составляет 53 656 километров. Техническое состояние пока неизвестно.

Ранее стало известно, что 55-летнюю Toyota продали с аукциона за 1,15 миллиона долларов.