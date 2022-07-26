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Сегодня, 10:30

В Lego рассказали о создании Ferrari Daytona SP3 из 3778 деталей

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Ferrari Daytona SP3 от Lego.
Ferrari Daytona SP3 от Lego.
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Компания Lego вместе с представителями итальянского автопроизводителя Ferrari разработала набор для сборки Ferrari Daytona SP3 из 3778 деталей, который официально был представлен еще весной этого года. Сейчас же представители Lego рассказали подробнее о процессе создания конструктора и специальных эксклюзивных деталях для него.

«Наши инженеры были вынуждены переделать некоторые уже созданные узлы и детали, потому что в процессе работы их попросила изменить итальянская стороны», — приводит слова представителей Lego издание Car and Driver.

Интересно, что конструктор собирается по точно такой же схеме, как и настоящий Ferrari Daytona SP3: строится двигатель, после уже коробка передач, задняя подвеска, передняя подвеска, рулевое управление и кузов. Особенно долго решался вопрос с дверьми-бабочками, которые сделали открывающимися

Ferrari Daytona SP3 от Lego.
Ferrari Daytona SP3 от Lego.

Конструктор создавался более двух лет. В собранном виде автомобиль длиной в 59 сантиметров.

Набор продается в онлайн-магазине за 400 долларов (примерно 23 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что на аукцион выставили последний Ferrari с четырехцилиндровым двигателем.

Источник: https://www.caranddriver.com/news/a40657585/lego-ferrari-daytona-sp3/
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