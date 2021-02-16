Российский нападающий забивает пачками, хотя играет меньше всех. Но его команде это не помогает

Дубль Александра Волкова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 4:6 (1:1, 3:4, 0:1)

Голы: Стэмкос — 8 (Чернак, Палат), 6:24 — 1:0. Юбердо — 5 (Хернквист, Уигар), 7:56 — 1:1. Типпетт — 1 (Луостаринен), 24:59 — 1:2. Ватрано — 4 (буллит), 28:39 — 1:3. Дюклер — 1 (Барков, Верхэге), 30:23 — 1:4. Волков — 2 (Макдона), 31:42 — 2:4. Барков — 5 (Верхэге, Строльман), 32:36 — 2:5. Волков — 3 (Марун, Смит), 35:50 — 3:5. Джонсон — 4 (Жозеф, Сергачев), 36:38 — 4:5. Строльман — 1 (Юбердо, Гудас), 40:59 — 4:6. Вратари: Макэлхинни (57:48) — Дридгер. Штраф: 16 — 18. Броски: 31 (6+14+11) — 21 (10+7+4). Наши: Волков (9.27/2/+2), Сергачев (20.25/2/+1) — -. 16 февраля. Тампа. Amalie Arena.

Третье в нынешнем сезоне противостояние команд из солнечного штата стало еще одним украшением игрового дня. Если в прошлом матче с «Флоридой» «Тампа», не особо напрягаясь, набрала два дежурных очка, то сегодня действующим чемпионам пришлось нелегко.

Сразу стоит отметить, что российская дуэль голкиперов не состоялась. Андрею Василевскому предоставили заслуженный отдых, а вот Сергей Бобровский в прошлом матче пропустил шесть шайб во второй раз в текущем чемпионате. Вряд ли тренерский штаб «Пантерз» доволен игрой своего звездного вратаря.

В составе «Тампы» по-прежнему отсутствует Энтони Сирелли, но зато вернулся капитан Стивен Стэмкос. За последнюю неделю он успел травмироваться и получить ложноположительный результат теста на коронавирус. К счастью, все быстро разрешилось. Уже на шестой минуте первого периода Стэмкос отпраздновал возвращение на лед голом.

Казалось, что и сегодня «молнии» уверенно разберутся с соседями, но игра пошла по другому сценарию. Голкипер команды Кертис Маккелини, который проводил свой второй матч в сезоне, оказался не готов к игре и пропускал практически все, что летело в его ворота. Например, вот так Энтони Дюклер забросил свою первую шайбу за «Флориду».

Уже к середине матча хозяева летели со счетом 1:4, однако Александр Волков вернул интригу. Российский форвард «Тампы» отличился во второй игре подряд.

Гол Волкова придал команде импульс и «молнии» полетели вперед. Пропустив от Александра Баркова, «Тампа» не собиралась унывать. Уже через несколько минут Волков записал на свой счет вторую заброшенную шайбу. Сперва взятие ворот записали на Пэта Маруна, но после разбора эпизода стало понятно, что россиянин коснулся шайбы.

Удивительно, что Волков сыграл всего лишь 9 минут и 27 секунд — меньше только у его партнера по тройке Смита. С возвращением Стэмкоса российский форвард переместился в четвертое звено, но он набрал такую форму, что его сложно остановить.

При этом у хозяев были шансы спасти игру, но без Василевского такие матчи вытягивать тяжело. Уж очень мощно «Флорида» действовала в чужой зоне, а бэкап «Тампе» совсем не помог.