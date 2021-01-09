Капризов еще не дебютировал в НХЛ, но уже стал любимчиком в «Миннесоте». От него уже в восторге тренер и партнеры

В тренировочном матче российский нападающий отметился шикарным голом и передачей.

До старта нового сезона НХЛ остаются считанные дни. Команды открыли тренировочные лагери, где большее внимание приковано к новичкам и проспектам. Формат постковидного регулярного чемпионата не предусматривает выставочные и товарищеские матчи. Поэтому все прикидки и оценки сочетаний тренерам следует делать исходя из двухсторонок. Впрочем, их достаточно, чтобы понять, в какой форме приехал игрок после затянувшегося отпуска и попробовать каждого с разными партнерами.

Пристально следить в новом сезоне будут за российским талантом Кириллом Капризовым, летом сменившим ЦСКА на «Миннесоту». Боссы «Уайлд» давно интересовались олимпийским чемпионом. Как только истек его контракт с армейцами, хоккеист задумался о договоре в НХЛ. Капризов мог дебютировать в «Миннесоте» после рестарта сезона-2019/20, но лига запретила подобные сделки. Кириллу позволили приехать в тренинг-кэмп, познакомиться с командой и «спалить» год контракта-новичка. Тем утомительнее стало ожидание от его дебюта для болельщиков «Уайлдз».

2 декабря Капризов прилетел в Миннесоту. После сдачи обязательных тестов на коронавирус россиянин присоединился к группе хоккеистов, тренирующихся на отдельном катке. За ним внимательно наблюдал главный тренер «Уайлдз» Дин Эвасон, который остался доволен подходом новичка.

— В тренажерном зале и в раздевалке улыбка не сходит с его лица, он общается со своими товарищами по команде, с тренером, находится в приподнятом настроении. Он не из тех, кто стесняется и сидит в углу. Это то, что мы видели на данный момент, думаю, у него отличный характер, — говорил Эвасон.

Впечатлен работой с Капризовым и вратарь «Миннесоты» Кам Тэлбот.

— Он показывает то, что от него и ждали. Это очень опасный нападающий. Он действительно умеет бросать, — приводит слова Тэлбота The Athletic. — Может поразить ворота из любой точки. Когда он с шайбой, то от него всегда исходить опасность. Команде, которая ищет усиление атаки, такой форвард просто необходим. Он очень поможет нам.

После старта общего тренировочного лагеря Капризова наигрывали в тройке с опытным вингером Заком Паризе и центральным Ником Бьюгстэдом. Кроме того, его пробовали в спецбригаде с Паризе, Кевином Фиалой, Мэттом Дамбой и Джаредом Спердженом. Судя по всему, окончательные сочетания мы увидим только в первом официальном матче. Однако разные партнеры не мешают Кириллу зажигать уже в тренировочной игре.

В двухстороннем матче российский форвард отметился единственным голом «зеленых». Естественно, эта шайба не войдет в статистику, но получилась она на загляденье. Капризов принял пас перед синей линии, срезал угол и на ложном движении переиграл вратаря Каапо Кяхкенена. А на тренировке спецбригад Капризов ассистировал Заку Паризе. Гол плюс пас в первой двухсторонке — многообещающее начало.

Oh my pic.twitter.com/Ym4L7muOGR — The Athletic Minnesota (@TheAthleticMIN) January 9, 2021

Пока что это лишь локальные успехи на тренировке, но в «Миннесоте» верят, что они станут прологом для Капризова к мощному первому сезону. После двусторонки главный тренер «Уайлдз» не скупился на комплименты россиянину.

— Вы видите мастерство, но видно еще кое-что и помимо работы с шайбой, а именно, когда ее у него нет, его намерение завладеть шайбой, его уровень борьбы за потерянные шайбы. Это было впечатляюще, — отметил Эвасон. — Очевидно, у него есть мастерство. Он умеет играть, он классно катается с шайбой. Он рвет задницу и делает отличную работу, защищая партнеров, при этом умеет удерживать соперников подальше от себя, у него низкая база, и его трудно оттолкнуть от шайбы. Сегодня он выглядел действительно потрясающе.

Хвалебные отзывы в адрес Капризова не прекращаются и со стороны журналистов. Авторитетное издание The Athletic включило Кирилла в тройку главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. А журналист Fox Sports North Кевин Горг считает, что россиянину по силам забросить больше 20 шайб в регулярке.

— Не удивлен, что у него отличные руки, но я впечатлен скоростью его броска. Сложно давать прогнозы на укороченный сезон, но считаю, что ему по силам забить «20+» голов, — пишет Горг в Twitter.

My first time watching Kaprizov in person — not surprised that he has the great hands but I'm taken back by the velocity of his shot.

56 game schedule makes predictions tricky but 20+ goals seems very reachable.#Sniper ? — Kevin Gorg (@FSNGorg) January 8, 2021

Сам Капризов к похвале относится сдержанно. Понятно, что от него, как от будущей звезды НХЛ, ждут мощного старта с голами и передачами под стать тренировочным матчам. Но переключиться к новой системе и требованиям не получится по щелчку пальцев. Какое-то время потребуется на адаптацию, и чем Капризов будет гибче, тем быстрее привыкнет к североамериканским стандартам. А уж его таланту, мягким кистям и светлой голове могут позавидовать большинство игроков НХЛ.