Журналист The Athletic уверен, что «Торонто» может легко убрать Барабанова из состава

Журналист The Athletic Йонас Сигел оценил дебют в НХЛ российского нападающего «Торонто» Александра Барабанова в матче против «Монреаля» (5:4 ОТ). 26-летний хоккеист провел на льду пять с половиной минут и не отличился результативными действиями.

«Когда на льду находилась тройка Симмондса, Спеццы и Барабанова, броски были в пользу «Монреаля», 9-2. Барабанов отметился самым значимым моментом в третьем периоде, заблокировав бросок Бретта Кулака. Партнеры по команде начали стучать клюшками по бортику в знак одобрения.



Для Барабанова этот матч был первым в НХЛ. Аналог Никиты Сошникова провел на льду 5 минут. Легко представить, как «Торонто» поставит вместо него Ника Робертсона или Трэвиса Бойда, причем в ближайшие дни. У обоих потенциал в атаке больше, чем у Барабанова», — написал Сигел.

Барабанов подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года. Он является олимпийским чемпионом (2018) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА.