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Защитник «Сент-Луиса» Боумистер, у которого случился сердечный приступ, перенес операцию

19:37
Джей Бомистер. Фото AFP
Джей Бомистер. Фото AFP
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Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенес успешную операцию. Игроку был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор, сообщает официальный сайт «Блюзменов».

Пока Боумистер продолжает находиться под наблюдением врачей в клинике в Анахайме. Через некоторое время его могут отпустить домой, если не произойдет осложнений.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в середине первого периода. На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать экстренную помощь защитнику «Блюз» Джею Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. 36-летнего канадца доставили в больницу. Позже врачи установили, что у спортсмена случился сердечный приступ.

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