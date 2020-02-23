Yahoo Sports: «Овечкин быстрее всех в истории проделал путь от 600 до 700 голов за карьеру»

Интернет-портал Yahoo Sports развивает тему юбилейной шайбы капитана «Вашингтон» Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3) россиянин забил 700-ю шайбу за карьеру.

— Добро пожаловать в клуб, Александр Овечкин.

34-летний форвард, возможно, окончательно утвердился в звании лучшего снайпера всех времен, когда забросил 700-ю шайбу за карьеру. Теперь он вошел в число избранных хоккеистов, которые добивались столь значительного результата. А таких насчитывалось только семь человек: Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Бретт Халл, Марсель Дионн, Фил Эспозито и Майк Гартнер.

Овечкин стал первым россиянином, который преодолел отметку в 700 голов, и только вторым европейцем за всю историю.

Только один человек забил столько шайб быстрее, чем Овечкин. Александру понадобилось на это 1144 матча, а Уэйну Гретцки — 886.

Зато Овечкин уже побил один рекорд знаменитого канадца. Он быстрее всех в истории проделал путь от 600 до 700 голов за карьеру.