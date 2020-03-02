Yahoo Sports: «Главный тренер «Вашингтона» надеется, что Ковальчук найдет свой ритм»

Интернет-портал Yahoo Sports отметил комбинацию игроков «Вашингтона», которая привел к голу Александра Овечкина в матче против «Миннесоты» (4:3). Ассистировали ему Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов.

— Илья Ковальчук приехал в «Вашингтон», имея в активе 615 очков. 287 из них — голевые передачи. Ветеран также пришел в команду, где выступают игроки, которые хорошо ему знакомы.

Именно они и помогли ему набрать первое очко в составе «Кэпиталз».

Ковальчук оказался на льду вместе с Кузнецовым и Овечкиным. Илья прошел среднюю зону с шайбой и переадресовал ее Кузнецову. Овечкин, который двигался по левому краю, получил передачу от Евгения и поразил открытый угол ворот.

Это очко стало первым для Ковальчука в составе «Столичных». И теперь главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден надеется, что нападающий найдет свой ритм и будет набирать очки в плей-офф.