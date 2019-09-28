Российский форвард «Детройта» Евгений Свечников в предсезонном матче с «Торонто» (3:4 Б) набрал 2 (1+1) очка и окончил встречу с показателем полезности «+2» и отметил, что очень гордится собой.

— Шайба отскочила, мне просто повезло перед воротами и я пробил, — рассказал он в видеоинтервью клубному телевидению. — Сейчас я очень счастлив и чувствую себя очень хорошо. Я очень много работал и сейчас горжусь собой.

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