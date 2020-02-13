«Все ждут 700 голов Овечкина? Еще подождут». Русский защитник «Колорадо» готов остановить звезду «Вашингтона»

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о предстоящем матче «Эвеланш» против «Вашингтона».

— Забьет ли Овечкин сегодня? Все ждут 700 голов.

— Еще подождут. Кто там у них следующий? «Аризона»? Надеюсь, мы сможем его зажать. Это наша задача, и мы знаем, как нужно действовать. Сегодня Кузя не сможет ему пасовать. Так что все должно сложиться в нашу пользу.

— Его бросок просто нереально закрыть, когда он щелкает.

— Значит, не нужно давать ему щелкать. Нужно стоять рядом. Будем стараться. (Алена Гребенькова)