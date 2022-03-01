Вратарь «Лос-Анджелеса» в матче с «Бостоном» отбил шайбу коньком

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома встречается с «Бостоном».

В одном из эпизодов первого периода голкипер «Кингз» Джонатан Куик спас свои ворота, отразив шайбу коньком.