Овечкин в матче против «Торонто» впервые в сезоне завершил матч с «-4»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Торонто» со счетом 3:5.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей и впервые в сезоне завершил встречу с показателем полезности «-4». 8 января у 36-летнего россиянина было «-3» в матче с «Сент-Луисом» (1:5).

В сезоне-2020/21 Овечкин дважды завершил встречи с «-4» и оба раза — против «Бостона».

В текущем сезоне Овечкин провел 53 матча, в которых набрал 64 (32+32) очка при среднем коэффициенте полезности «+7».