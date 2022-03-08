Врана дебютирует за «Детройт» в этом сезоне в матче против «Аризоны»

Нападающий «Детройта» Якуб Врана восстановился после травмы. Он дебютирует в этом сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны», сообщает Sportsnet.

Чех восстанавливался после операции на плече.

Напомним, что по ходу прошлого сезона он был обменян в «Детройт» из «Вашингтона». В обратном направлении проследовал форвард Энтони Манта, который сам только недавно восстановился также после операции на плече.