Владислав Наместников: «Хочу быть частью перестройки «Детройта»

Нападающий Владислав Наместников объяснил, почему принял решение подписать контракт с «Детройтом». Россиянин заключил двухлетний контракт с «Ред Уингз».

«Я понимаю всю ситуацию, но я хочу быть частью перестройки. Я хочу стать частью «Ред Уингз». «Детройт» всегда был на вершине моего списка. Здорово, что это в итоге произошло, и я очень за это благодарен.

Это невероятно круто. Я вырос в Мичигане и всегда был рядом с командой, когда за нее выступал мой дядя. Мне здесь все знакомо. Каждое лето я катаюсь здесь с местными ребятами, поэтому я знаком со всеми игроками. Я действительно счастлив присоединиться к команде.

Я знаю Айзермана очень давно. Он задрафтовал меня в «Тампе». Безусловно, когда вы лично знакомы с генеральным менеджером, это помогает. И это определенно сыграло роль, когда я принимал решение. Я очень счастлив, что все получилось, и мне удалось подписать контракт с «Детройтом».