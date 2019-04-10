03:34 | Хоккей — НХЛ

Владимир Тарасенко: "Цель в Кубке Стэнли всегда одна, но не хочется ничего загадывать"

0
Обсудить

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф его команда сыграет с "Виннипегом".

– Цель всегда одна, но не хочется сейчас ничего загадывать, – цитируют Тарасенко "Известия". – Все в любой момент может перевернуться с ног на голову. И нынешний сезон "Сент-Луиса", который мы так неудачно начали, это доказывает. Поэтому стараемся двигаться от игры к игре. Могу заверить лишь в том, что мы сделаем все возможное, чтобы как можно лучше выступить в Кубке Стэнли.

Все про НХЛ – здесь.

Дополнительная информация

https://iz.ru/865636/aleksei-fomin-dmitrii-laru/razgromy-i-molnii-klub-nikity-kucherova-favorit-plei-nkhl

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ