Владимир Тарасенко: "Цель в Кубке Стэнли всегда одна, но не хочется ничего загадывать"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф его команда сыграет с "Виннипегом".

– Цель всегда одна, но не хочется сейчас ничего загадывать, – цитируют Тарасенко "Известия". – Все в любой момент может перевернуться с ног на голову. И нынешний сезон "Сент-Луиса", который мы так неудачно начали, это доказывает. Поэтому стараемся двигаться от игры к игре. Могу заверить лишь в том, что мы сделаем все возможное, чтобы как можно лучше выступить в Кубке Стэнли.

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